EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Жириновский рассказал, как остановить пытки в российских колониях
Наркокурьер на BMW устроил крупную аварию на МКАД в Москве
Страны НАТО рассмотрят "наращивание Россией сил на Украине и около неё"
Зеленский: "Северный поток — 2" — это трагедия для Украины
Зеленский рассказал, как ошибся в кадрах и не рискнул с Россией
Арестован экс-начальник тюремной больницы в Саратове, где пытали заключенных
Бойтесь меня: зачем Зеленский объявил о госперевороте, не веря в него
Зеленский заявил, что хочет закончить войну в Донбассе
В Совфеде оценили возможность переброски британских войск в ФРГ из-за РФ

Более 60 человек скончались за сутки от коронавируса в Петербурге

Здоровье

Текущая эпидемиологическая обстановка в Санкт-Петербурге остаётся одной из самых неблагоприятных в стране. Специалисты снова фиксируют рост заболеваемости COVID-19 на фоне заявлений губернатора Александра Беглова о достаточных темпах вакцинации.

Более 60 человек скончались за сутки от коронавируса в Петербурге

За прошедшие сутки в Северной столице от коронавируса нового типа скончались 64 жителя города. Зафиксировано на 166 случаев заболевших больше, чем днём ранее. В реанимациях в тяжёлом состоянии из-за вируса и пневмоний находятся 595 петербуржцев, из них 306 подключены к аппаратам ИВЛ. Лечение в стационарах проходят 5984 жителя, на амбулаторном лечении числятся 31 290 человек.

Эксперты называют эпидемиологическую обстановку в Петербурге одной из самых неблагоприятных в России. В это же время губернатор Беглов заявляет, что город к середине января 2022 года "приблизится к коллективному иммунитету" в 80% привитых горожан.

При этом ранее ряд информационных источников сообщали о достаточно невысоких темпах вакцинации от COVID-19 в Петербурге, что заметно расходится с обещаниями чиновников. Так, Беглов ранее уже был уличен СМИ в оперировании завышенными данными.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
Наркокурьер на BMW устроил крупную аварию на МКАД в Москве
Как правильно выбрать зубной протез?
Страны НАТО рассмотрят "наращивание Россией сил на Украине и около неё"
Зеленский: "Северный поток — 2" — это трагедия для Украины
Переизбыток железа в организме: симптомы и лечение гемохроматоза
Зеленский рассказал, как ошибся в кадрах и не рискнул с Россией
Вирусолог прокомментировал тревогу ВОЗ из-за нового штамма COVID-19
Арестован экс-начальник тюремной больницы в Саратове, где пытали заключенных
Бойтесь меня: зачем Зеленский объявил о госперевороте, не веря в него
Зеленский заявил, что хочет закончить войну в Донбассе
Популярное
Мир. Новости мира
В Британии вакцинированные от COVID умирают в два раза чаще невакцинированных

Согласно данным, собранным британским правительством, вакцинированные люди в возрасте до 60 лет умирают от осложнений ковида в два раза чаще, чем непривитые.

В Британии вакцинированные от COVID умирают в два раза чаще невакцинированных
Катастрофа для США: в Никарагуа построят китайско-российский канал
Мир. Новости мира
Катастрофа для США: в Никарагуа построят китайско-российский канал
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева высказалась против принудительной вакцинации
Эврика! - Наука
Биолог оценила вероятность исчезновения COVID-19 в России по японскому сценарию
Любовь Степушова За что Путин дал Сербии огромную скидку на газ Любовь Степушова Усам Оздемиров И вновь Боррель, покой нам только снится Усам Оздемиров Дмитрий Соколов По какому адресу в Москве прописан чёрт Дмитрий Соколов
Здоровье
Доктор Мясников назвал продукт, повышающий уровень "плохого" холестерина
Силовые структуры
Британия отправит бронетехнику в Германию на случай войны с Россией
В "Боевом братстве" помочившегося на фото ветерана блогера послали учить историю
Общество
В "Боевом братстве" помочившегося на фото ветерана блогера послали учить историю
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников