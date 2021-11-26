Более 60 человек скончались за сутки от коронавируса в Петербурге

Текущая эпидемиологическая обстановка в Санкт-Петербурге остаётся одной из самых неблагоприятных в стране. Специалисты снова фиксируют рост заболеваемости COVID-19 на фоне заявлений губернатора Александра Беглова о достаточных темпах вакцинации.

За прошедшие сутки в Северной столице от коронавируса нового типа скончались 64 жителя города. Зафиксировано на 166 случаев заболевших больше, чем днём ранее. В реанимациях в тяжёлом состоянии из-за вируса и пневмоний находятся 595 петербуржцев, из них 306 подключены к аппаратам ИВЛ. Лечение в стационарах проходят 5984 жителя, на амбулаторном лечении числятся 31 290 человек.

Эксперты называют эпидемиологическую обстановку в Петербурге одной из самых неблагоприятных в России. В это же время губернатор Беглов заявляет, что город к середине января 2022 года "приблизится к коллективному иммунитету" в 80% привитых горожан.

При этом ранее ряд информационных источников сообщали о достаточно невысоких темпах вакцинации от COVID-19 в Петербурге, что заметно расходится с обещаниями чиновников. Так, Беглов ранее уже был уличен СМИ в оперировании завышенными данными.