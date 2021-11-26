В Лиге защитников пациентов раскритиковали письмо врачей антипрививочникам

Президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский прокомментировал письмо российских врачей противникам вакцинации от COVID-19. По словам эксперта, такую инициативу нельзя назвать полезной.

Как подчеркнул Саверский, в палатах с больными коронавирусом можно будет увидеть самих людей, но при этом не расскажут, почему они заболели. Также руководитель общественной организации предположил, что ему вряд ли продемонстрируют привитых пациентов.

"Проценко сам говорил, что 70% его пациентов погибают от внутрибольничных инфекций, так что приглашая к себе людей, он ставит под угрозу и их жизни. Я уж не говорю о том, что если "антивакцинаторы" примут приглашение, то этот визит может быть расценен как нарушение санитарно-эпидемиологических правил, поскольку посторонние лица не имеют права заходить в "красную" зону", — подчеркнул глава Лиги защитников пациентов в интервью argumenti.ru.

Также он отметил, что российский препарат против инфекции нельзя назвать вакциной, поскольку он не прошёл три этапа исследования, а значит невозможно говорить о её эффективности. Руководитель организации связал подмену понятий с информационной войной. Как сказал Саверский, официально в нашей стране не объявляли эпидемию коронавируса, поэтому любые ограничения в рамках "режима повышенной готовности" не являются законными.

По данным Оперштаба, 26 ноября зафиксировали 34 690 случаев заболевания COVID-19. Из-за инфекции за сутки погибли 1 235 человек.

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