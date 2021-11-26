Мурашко: сертификаты переболевших COVID-19 продлят автоматически

Срок действия сертификатов о перенесённом COVID-19 в РФ продлят с шести месяцев до года автоматически, сообщил глава Минздрава страны Михаил Мурашко.

"Сертификат автоматически будет продлён для всех, у кого заболевание было в течение последнего года… Один год с момента выздоровления. Сейчас вносятся документы для изменения",- цитирует министра РИА Новости.

Напомним, сейчас переболевшие коронавирусной инфекцией могут скачать на госуслугах сертификат о перенесенном заболевании с QR-кодом, который действителен в течение шести месяцев.

Как сообщалось ранее, идею продлить действие сертификатов о перенесённом коронавирусе до года озвучила вице-премьер Татьяна Голикова на состоявшемся 24 ноября совещании президента РФ с членами правительства. Она пояснила своё предложение тем, что доля переболевших повторно COVID-19 от общего числа перенёсших его, согласно данным мониторинга, составляет лишь 0,74%. Президент РФ Владимир Путин одобрил идею зампреда правительства.

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