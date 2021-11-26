РФПИ: "Спутник V" можно адаптировать под новый штамм COVID-19

Российскую вакцину "Спутник V" можно в случае необходимости в короткие сроки адаптировать под обнаруженный в Южной Африке новый штамм COVID-19, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

"Мы можем быстро адаптировать вакцину к новому варианту коронавируса, если потребуется", — цитирует ТАСС заявление руководителя фонда, финансирующего производство вакцины.

Ранее сообщалось, что новый вариант коронавируса B.1.1.529, содержащий 32 мутации и, возможно, более заразный и устойчивый к вакцинам, обнаружили в Ботсване. Позже случаи заражения новым штаммом зафиксировали в ЮАР, Гонконге и Израиле.

В пятницу, 26 ноября, ВОЗ намерена провести экстренное совещание в связи с обнаружением нового варианта коронавирусной инфекции.

По словам руководителя научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова, в России заразившихся штаммом B.1.1.529 пока не выявили, но есть вероятность его завоза в страну.

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