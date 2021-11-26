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ФРГ ограничит авиасообщение с Южной Африкой из-за нового штамма COVID-19

Здоровье

В Германии решили ограничить авиасообщение с Южной Африкой из-за обнаружения там нового штамма коронавируса B.1.1.529. Об этом и. о. главы Минздрава ФРГ Йенс Шпан.

ФРГ ограничит авиасообщение с Южной Африкой из-за нового штамма COVID-19

"Этот недавно обнаруженный вариант беспокоит нас, поэтому мы действуем активно и на ранней стадии", — цитирует исполняющего обязанности министра RT.

По словам Шпана, ограничения авиасообщения со странами Южной Африки начнут действовать с 27 ноября.

Представитель Минздрава отметил, что авиакомпаниям можно будет вывозить из Южной Африки граждан ФРГ, которым после прибытия в Германию предстоит пройти двухнедельный карантин.

Ранее власти Великобритании заявили о временной отмене авиасообщения с Ботсваной, Зимбабве, Лесото, Намибией, Эсватини и ЮАР с 26 ноября из-за обнаружения в Южной Африке нового штамма COVID-19.

По той же причине гражданам Израиля запретили посещать ЮАР и ещё шесть стран Африки.

Еврокомиссия планирует рассмотреть возможность приостановки авиасообщения с Южной Африкой из-за нового варианта коронавируса.

26 ноября ВОЗ проведёт экстренное совещание в связи с обнаружением штамма B.1.1.529.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Елена Андреева
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