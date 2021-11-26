Еврокомиссия просит запретить перелёты из ЮАР в ЕС из-за нового штамма COVID-19

Руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что организация предлагает закрыть перелёты из южной части Африки в Евросоюз из-за появления нового штамма коронавирусной инфекции в регионе.

По её словам, необходимо собрать встречу и решить все организационные вопросы, связанные с безопасностью граждан в условиях распространения опасной разновидности COVID-19.

"Еврокомиссия предложит в тесной координации со странами ЕС активировать механизм экстренной приостановки полётов из региона юга Африки в связи с появлением там варианта В.1.1.529, вызывающего опасения", — подчеркнула Урсула фон дер Ляйен в своём Twitter-аккаунте.

Ранее Всемирная организация здравоохранения предупредила о выявлении в Ботсване нового штамма коронавирусной инфекции, содержащего 32 мутации. По предварительным данным, к этому часу зарегистрировано более 20 случаев заражения вариантом В.1.1.529.

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