В Гонконге выявили два случая заражения новым штаммом COVID-19 с 32 мутациями

В Министерстве здравоохранения Гонконга сообщили о выявлении в карантинном отеле Regal Airport Hotel двух случаев заражения новым штаммом коронавируса, который содержит 32 мутации.

Гости проживали в комнатах, расположенных друг напротив друга. Один из пациентов, житель ЮАР, приехал в Китай 11 ноября. Через три дня у него подтвердился диагноз COVID-19. Сейчас заражённый находится в больнице.

Второй турист зарегистрировался в отеле 10 ноября. Он сразу же прошёл тестирование на коронавирус, результат был отрицательным. Лишь через восемь дней врачи также диагностировали у него COVID-19. Посетителей, которые контактировали с заболевшими, отправили на дополнительный карантин.

"Оба пациента заражены недавно обнаруженным в ЮАР и Ботсване новым штаммом коронавируса", — сказано на сайте Минздрава.

Ранее в Daily Mail появилось предупреждение от учёных из ВОЗ об обнаружении штамма COVID-19 с 32 мутациями. По предварительным данным, его выявили у 22 человек. Специалисты собираются организовать чрезвычайную встречу для обсуждения новой разновидности коронавируса.

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