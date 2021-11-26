В центре Гамалеи заявили об отсутствии случаев подделки вакцин от COVID-19

Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что в научную организацию ещё никогда не передавали информацию о случаях подделки российских вакцин.

По его словам, пациенты не жалуются на фальшивые препараты "Спутник V" и "Спутник Лайт", передаёт РИА Новости.

"Таких случаев в России не было", — отметил Гинцбург.

Он подчеркнул, что во всех медучреждениях и прививочных кабинетах находится только оригинальная вакцина. Предварительно "Спутник V" и "Спутник Лайт" проходят многоуровневую проверку.

Ранее сообщалось, что некоторые россияне подделывают электронные сертификаты вакцинации. В центре Гамалеи разработали специальный тест для выявления фальшивок. Пациентов проверяют на наличие в крови антител к мембранному белку аденовируса Ad26. Если они отсутствуют, это значит, что человек либо не прошёл вакцинацию, либо подделал документы.

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