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Дерматолог Сёмочкин: людям с псориазом необходимо ставить вакцину с умом

Здоровье

Вакцина от коронавируса необходима людям, страдающим псориазом, заявил главный врач многопрофильной израильской клиники "Алодерм", дерматолог Алексей Сёмочкин. По его словам, COVID-19 может осложнить течение болезни.

Дерматолог Сёмочкин: людям с псориазом необходимо ставить вакцину с умом

Как отметил дерматолог, согласно наблюдениям, у многих пациентов не было осложнений на коже после прививки, однако не стоит "бежать сломя голову" и ставить компонент.

"Многие из моих пациентов вакцинировались и не получили обострения болезни на коже. Перед прививкой надо обязательно проконсультироваться со своим лечащим врачом-дерматологом", — пояснил Сёмочкин в беседе с РИА Новости.

Нельзя ставить прививку в период обострения и лучше попросить медотвод. Но и здесь без консультации врача не обойтись, ведь внешне болезнь может не проявиться.

"Внешне всё может выглядеть очень не плохо, но не стоит забывать, что при отсутствии адекватного лечения, все эти меры эффективны лишь в короткий промежуток времени", — резюмировал дерматолог.

Как отметил врач, коронавирус "бьёт" по иммунной системе, что может спровоцировать ухудшение течение псориаза и здесь пациенту придётся лечить сразу несколько последствий.

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