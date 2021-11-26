При повышенном холестерине необходимо сбалансированное питание, пояснила диетолог-консультант Татьяна Букина. Как подчеркнул эксперт, многие нарушают запреты врачей, что может усугубить состояние здоровья.
В ВОЗ настаивают, что здоровому человеку потреблять менее 300 мг холестеринсодержащих продуктов в сутки, а тем, у кого высокий показатель — менее 200 мг в сутки.
По словам диетолога, важно соблюдать баланс и ограничить часть продуктов из меню, даже если "очень не хочется". К примеру, лучше сократить употребление:
Специалист рекомендует ввести в рацион рыбу, птицу и бобовые. Но, с курицы или индейки необходимо снять кожу перед приготовлением — в ней содержится много жиров.
"Из молочных продуктов в рацион подойдут йогурты, кефир до 1% жирности, творог 0-4% и белый сыр. Необходимо поддерживать организм фруктами и овощами без учёта картофеля: их витамины и минералы выводят холестерин", — цитирует специалиста "Вести Подмосковья"
Из напитков диетолог советует обратить внимание на зелёный чай и полностью исключить алкоголь.
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