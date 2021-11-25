Минздрав: ситуация с ВИЧ в России стабилизировалась

Ситуация с ВИЧ в России стабилизировалась. Как пишет РИА Новости, об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, борьба с инфекцией должна продолжаться.

"В нашей стране отмечается стабилизация эпидемической ситуации по ВИЧ. Но мы видим, что силы наши не должны ослабевать, и мы должны нашу борьбу строить более эффективно и расширять", — сказал Мурашко.

Он уточнил, что в период с 2017 по 2020 год количество заболевших снизилось с 86 до 60 тысяч.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что пандемия коронавируса плохо повлияла на оказание помощи людям с ВИЧ.

Ранее Рravda.Ru сообщала, что трудовых мигрантов и иностранных граждан, прибывших в Россию на срок более трёх месяцев, планируют обязать сдавать тест на ВИЧ и наркозависимость. Медицинские справки необходимо представлять в МВД.

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