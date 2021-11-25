Глава Минздрава рассказал о планах сделать полис ОМС в России цифровым

По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, с 2022 года полис обязательного медицинского страхования (ОМС) в России может стать цифровым.

Он подчеркнул, что документ будет создаваться автоматически при рождении человека или после получения гражданства. Как отмечает Мурашко, эта инновация упростит взаимодействие между пациентами и медицинскими учреждениями, передаёт РИА Новости.

"С 2022 года граждане смогут отказаться от полиса медицинского страхования на бумажном носителе в пользу регистровой записи в системе федерального фонда ОМС", — сказал Мурашко.

Кроме того, министр уточнил, что через несколько лет в России планируется привязывать информацию из федерального регистра льготного лекарственного обеспечения к порталу "Госуслуги". По его мнению, это упростит информирование жителей РФ об их правах на те или иные меры поддержки.

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