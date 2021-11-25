"Зима будет тяжёлой": ЕС изменит правила пересечения границ из-за COVID-19

Правила пересечения границ ЕС вскоре изменятся из-за напряжённой эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес.

Она подчеркнула, что, по предварительным прогнозам, в декабре и январе ожидается огромная нагрузка на медучреждения из-за роста случаев COVID-19 в Европе.

"Зима будет очень тяжёлой. Всем странам, в которых вакцинировано не более 80% граждан, придётся принимать сложные меры. Европейцы будут вынуждены продолжить выполнение графика вакцинации. Все официальные ведомства должны работать на эту цель", — подчеркнула Кириакидес в интервью испанскому изданию La Razon.

По её словам, правила для пересечения границ Евросоюза изменятся через несколько дней.

Она не уточнила, какие именно нововведения предлагается утвердить, однако заострила внимание на том, что туристам необходимо подготовить документы, подтверждающие прохождение вакцинации от коронавируса.

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