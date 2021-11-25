Израильские учёные оценили риск заражения COVID-19 после вакцинации

Учёные из Исследовательского института системы медицинских услуг Леумит, который находится в Израиле, оценили вероятность заражения коронавирусом после вакцинации с помощью препарата Pfizer- BioNTech.

По мнению специалистов, результаты исследования можно распространить и на другие вакцины. Научные сотрудники проанализировали медицинские карты 80 057 взрослых пациентов. Они убедились, что с 90-го дня после получения второй дозы вакцины происходит постепенное увеличение случаев заражения среди привитых граждан, сказано в журнале BMJ.

Как отмечается в работе, на протяжении первых трёх месяцев вакцина отлично защищает организм от проникновения COVID-19, но затем действие медпрепарата становится слабее у некоторых пациентов.

Исследователи полагают, что это может быть связано с возникновением агрессивных штаммов коронавируса.

Доля положительных тестов во всех возрастных группах через 90-119 дней после вакцинации составила 2,4%, через 120-149 дней — 4,6%, через 180 и более дней — 15,5%.

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