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Диетологи перечислили продукты, которые помогут мужчинам не стареть

Здоровье

Консультант по питанию Рэйчел Файн перечислила продукты, которые помогут мужчинам старше 50 лет оставаться в хорошей физической форме.

Диетологи перечислили продукты, которые помогут мужчинам не стареть

Так, по словам диетолога, многие представители мужского пола совершают "роковую" ошибку отказываясь от зелени и "презирают" авокадо.

"Авокадо с высоким содержанием мононенасыщенных жиров помогает снизить всплески сахара в крови", — цитирует эксперта Eat This Not That.

Кроме этого, диетолог подчеркнула, что часть продуктов сохраняют способность к быстрому метаболизму, а значит, помогут избежать ожирения. К примеру, необходимо обязательно включить в меню:

  • спаржу,
  • рыбу,
  • орехи,
  • шпинат,
  • капусту,
  • рукколу.

Орехи помогут сохранить молодость кожи, а спаржа служит "превентивным" раку продуктом.

"Она также является одним из лучших пищевых источников пребиотиков, которые способствуют росту полезных бактерий в кишечнике"", — поясняет диетолог.

По словам специалистов, нужно есть больше петрушки и кинзы. Зелень богата витамином К, что плодотворно влияет на кровообращение.

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Эксперт о питании: правильного меню для всех нет и быть не может
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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