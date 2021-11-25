Диетологи перечислили продукты, которые помогут мужчинам не стареть

Консультант по питанию Рэйчел Файн перечислила продукты, которые помогут мужчинам старше 50 лет оставаться в хорошей физической форме.

Так, по словам диетолога, многие представители мужского пола совершают "роковую" ошибку отказываясь от зелени и "презирают" авокадо.

"Авокадо с высоким содержанием мононенасыщенных жиров помогает снизить всплески сахара в крови", — цитирует эксперта Eat This Not That.

Кроме этого, диетолог подчеркнула, что часть продуктов сохраняют способность к быстрому метаболизму, а значит, помогут избежать ожирения. К примеру, необходимо обязательно включить в меню:

спаржу,

рыбу,

орехи,

шпинат,

капусту,

рукколу.

Орехи помогут сохранить молодость кожи, а спаржа служит "превентивным" раку продуктом.

"Она также является одним из лучших пищевых источников пребиотиков, которые способствуют росту полезных бактерий в кишечнике"", — поясняет диетолог.

По словам специалистов, нужно есть больше петрушки и кинзы. Зелень богата витамином К, что плодотворно влияет на кровообращение.

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