Консультант по питанию Рэйчел Файн перечислила продукты, которые помогут мужчинам старше 50 лет оставаться в хорошей физической форме.

Так, по словам диетолога, многие представители мужского пола совершают "роковую" ошибку отказываясь от зелени и "презирают" авокадо.

"Авокадо с высоким содержанием мононенасыщенных жиров помогает снизить всплески сахара в крови", — цитирует эксперта Eat This Not That.