Инфекционист Поздняков: Россия выходит на плато по COVID-19

Говорить о спаде заболеваемости рано, однако, по всем показателям Россия выходит на плато четвёртой волны коронавируса, заявил врач-инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.

Темпы заболеваемости замедляются потому, что многие получили иммунитет ещё в прошлый пик.

"Это происходит, потому что с инфекцией столкнулась очередная неиммунная прослойка, а оставшиеся незаболевшие "растворились" среди иммунных, то есть вакцинированных и переболевших", — пояснил врач в беседе с РИА Новости.

Кроме этого, по словам Позднякова, эту волну Россия "перенесла" легче, чем предыдущую. В большей степени потому что система здравоохранения была готова к вспышке.

"Однако тяжесть волны отрицать нельзя. По сравнению с прошлой осенью, пожалуй, мы видим чуть меньшие показатели числа заражений и меньшее число заболеваний среди врачей, однако тяжесть течения, несомненно, выросла, сейчас бьются все рекорды по летальным исходам", — резюмировал Поздняков.

Он также отметил, что если бы большая часть вакцинировалась с начала прививочной кампании, то сейчас показатели были бы более положительными.

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