Количество больных COVID-19 в Петербурге продолжает расти

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Петербурге по-прежнему остаётся напряжённой.

На официальном портале Смольного появилась новая информация по количеству больных коронавирусом. Исходя из неё, на сегодняшний день в Северной столице складывается крайне неблагоприятная ситуация. Согласно официальным данным, за последние сутки в городе на Неве COVID-19 заболело 1387 человек. Также от этой инфекции умерло 73 человека.

Кроме того, глава Комздрава Петербурга Дмитрий Лисовец ранее заявлял губернатору Северной столицы Александру Беглову, что введение в России нерабочей недели в период с 30 октября по 7 ноября помогло снизить темпы распространения вируса SARS-CoV-2, а также уменьшить число госпитализаций. Однако аналитик Андрей Куприянов не согласен с данным утверждением, пишет NW24. По его мнению, снижение количества заболевших коронавирусом началось раньше.