EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Гузеева объяснила свои скандальные заявления о Гаркалине
В Словакии с 25 ноября вводят режим ЧС
Глава Евросовета обсудил с Путиным ситуацию на Украине
В ВОЗ сказали, как избежать нового витка заболеваемости COVID-19
Познер поддержал письмо медиков с приглашением в "красную зону"
Немцев возмутили санкции США против "Северного потока-2"
Новым канцлером Германии станет Олаф Шольц
Новое правительство Германии легализует марихуану
Новое правительство Германии потратит 3% ВВП на оборону и дипломатию

Количество больных COVID-19 в Петербурге продолжает расти

Здоровье

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Петербурге по-прежнему остаётся напряжённой.

Количество больных COVID-19 в Петербурге продолжает расти

На официальном портале Смольного появилась новая информация по количеству больных коронавирусом. Исходя из неё, на сегодняшний день в Северной столице складывается крайне неблагоприятная ситуация. Согласно официальным данным, за последние сутки в городе на Неве COVID-19 заболело 1387 человек. Также от этой инфекции умерло 73 человека.

Кроме того, глава Комздрава Петербурга Дмитрий Лисовец ранее заявлял губернатору Северной столицы Александру Беглову, что введение в России нерабочей недели в период с 30 октября по 7 ноября помогло снизить темпы распространения вируса SARS-CoV-2, а также уменьшить число госпитализаций. Однако аналитик Андрей Куприянов не согласен с данным утверждением, пишет NW24. По его мнению, снижение количества заболевших коронавирусом началось раньше.

 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лазарева, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
Андроиды-официанты и полёты в космос: в Мосуле работает необычный ресторан
Экс-губернатору Фургалу предъявили новые обвинения
Премьер Швеции ушла в отставку в день своего назначения
Гузеева объяснила свои скандальные заявления о Гаркалине
Количество больных COVID-19 в Петербурге продолжает расти
В Словакии с 25 ноября вводят режим ЧС
Глава Евросовета обсудил с Путиным ситуацию на Украине
В ВОЗ сказали, как избежать нового витка заболеваемости COVID-19
Познер поддержал письмо медиков с приглашением в "красную зону"
Немцев возмутили санкции США против "Северного потока-2"
Популярное
Российский шоу-бизнес
Ольга Бузова попала в больницу: "Лучше не становится"

Врачи настояли, чтобы Ольга Бузова легла в больницу.

Ольга Бузова попала в больницу: "Лучше не становится"
SVT: Россия высмеяла главу Минобороны Швеции, припомнив очень давнее фиаско
Мир. Новости мира
SVT: Россия высмеяла главу Минобороны Швеции, припомнив очень давнее фиаско
Происшествия
Больше 40 человек погибли в аварии с автобусом в Болгарии
Общество
Взгляд из Казани: эксперимент с QR-кодами провалился в первый день
Дмитрий Соколов Высокую парижскую моду создали русские аристократы Дмитрий Соколов Ирина Шлионская В России создали первого четвероногого робота и "черепаху" для разгона толпы Ирина Шлионская Усам Оздемиров Мирный атом должен стать стороной "зелёного квадрата" Усам Оздемиров
Здоровье
Проценко: пустыми разговорами о прививках пандемию COVID-19 не остановить
Мир. Новости мира
Китайцы предложили отдать Литву России: "Прихлопните муху"
Польское СМИ: ЕС должен начать превентивную войну с Россией за Молдавию
Мир. Новости мира
Польское СМИ: ЕС должен начать превентивную войну с Россией за Молдавию
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников