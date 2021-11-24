Врач Тимаков развеял мифы о бессимптомном течении коронавируса

Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал "Народным Новостям" о бессимптомном течении коронавируса. Он развеял некоторые мифы. После исследования британских учёных стало известно, что штамм коронавируса "Дельта" реже вызывает симптомы, но является более заразным. По словам Тимакова, человек может даже не понять, что болеет коронавирусом. "Вирус даёт определенные симптомы: першение в носу, чихание, усталость, головную боль. Если у человека с утра болит горло, то мало кто обращает на него внимание. Нет бессимптомного коронавируса, есть только нераспознанные симптомы", — рассказал Тимаков.

Если есть подозрения на коронавирус, необходимо сдать ПЦР-тест.

"Если симптомы коронавируса незначительны, то и вируса выделяется меньше. Такой человек опасен только при тесном контакте", — сказал Тимаков.

Также врач сказал, что есть миф, что бессимптомные могут болеть сначала в легкой форме, а потом попасть в больницу в тяжёлом состоянии.

Тимаков ещё раз напомнил, что нужно носить маску, потому что она снижает количество выделяемого вируса.

"Чтобы укрепить иммунитет, нужно поддерживать слизистую увлажнённой. Врождённый иммунитет в слизистой позволяет ловить вирусы на подлёте. Если слизистая сухая, то вирусы проникают в организм быстрее", — говорит инфекционист.

Также он порекомендовал соблюдать правила здорового питания.

"Коронавирус сильно бьёт по людям со слабым ЖКТ, зачастую нарушения в работе пищеварительной системы могут привести к тяжёлому течению болезни", — сказал Тимаков.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.