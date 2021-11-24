Голикова назвала регионы с высокой заболеваемостью внебольничными пневмониями

В пяти регионах России зафиксирована высокая заболеваемость внебольничными пневмониями.

Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании российского президента с правительством, высокую заболеваемость внебольничными пневмониями зарегистрировали в Адыгее, Марий Эл и Северной Осетии, а также в Белгородской и Калужской областях.

"Особую озабоченность у нас вызывают регионы с высокой долей внебольничных пневмоний и высоким показателем заболеваемости", — цитирует зампреда правительства ТАСС.

Голикова пояснила, что рост числа случаев внебольничных пневмоний говорит о позднем обращении заболевших за медпомощью.

Вице-премьер сообщила также о снижении заболеваемости коронавирусом в стране за неделю более чем на 6%. По словам Голиковой, наиболее значительно этот показатель уменьшился в Москве, Подмосковье и Петербурге. При этом в Амурской, Новгородской и Томской областях, а также в Хабаровском крае и Крыму заболеваемость COVID-19 выше, чем в среднем по стране.

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