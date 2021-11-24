Многодетную женщину из Липецка спасут от коронавируса в Москве

Мать троих детей, 42-летнюю жительницу Липецка, которая чуть не умерла от коронавируса, отправили на лечение в Москву. Там за жизнь Дианы Евсюковой будут бороться квалифицированные медики.

Слова благодарности общественности и всем неравнодушным высказал её муж — Павел Евсюков. Их публикует Общественная Служба Новостей.

"Вчера в одиннадцать вечера приехала бригада врачей реаниматологов из Москвы. Благодарю администрацию Липецка за поддержку и поиск всех возможных вариантов. А также спасибо липецкой команде врачей во главе с Малыхиным и Агаповой, которые невероятными усилиями и бережным отношением к Диане сохранили ей жизнь и не постеснялись передать её своим старшим коллегам", — рассказал муж Павел Евсюков.

Женщина, у которой трое детей, один из них с инвалидностью, заболела коронавирусом 15 ноября. Её ввели в кому и перевели на ИВЛ. Шанс выздороветь был только в больнице Москвы.

В этом помог местный Минздрав, а также министр здравоохранения России и руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун. Они обратили внимание на ситуацию после обращения редакции ОСН.

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