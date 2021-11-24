Врач не поддержал идею приглашать антиваксеров на экскурсию в "красные зоны"

Экскурсии для антипрививочников по "красным зонам" ковидных госпиталей неуместны, заявил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, комментируя Pravda.Ru сообщения СМИ об открытом письме врачей ряда российских стационаров с предложением к противникам вакцинации побывать в больницах, где лечат больных коронавирусом.

"Мне, честно говоря, не очень понравилась идея водить на экскурсию всех желающих. Потому что больница — это все-таки не музей, и люди там — это не экспонаты", — заявил специслист.

Вместе с тем он согласился с необходимостью убеждать антипрививочников сменить своё мнение по поводу вакцинации от COVID-19.

"Каким-то образом антипрививочников надо убеждать в том, чтобы они все-таки сменили позицию … и прочувствовали свою ответственность за те результаты, за ту пропаганду, которую они ведут против прививок", — сказал Болибок.

Ранее СМИ сообщили об адресованном противникам вакцинации от COVID-19 открытом письме врачей ведущих российских больниц, где лечат пациентов с коронавирусом. В письме медики предложили провести антиваксеров по "красным зонам", реанимациям и моргам своих больниц, надеясь, что такая экскурсия поможет изменить отношение к прививке от коронавируса.

В числе адресатов письма оказались глава фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов, "справедливоросс" Сергей Миронов, лидер группы "Алиса" Константин Кинчев, певец Юрий Лоза, актёры Мария Шукшина, Егор Бероев и Оскар Кучера.

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