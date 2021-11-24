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Вассерман: антипрививочники ставят под угрозу жизни всех остальных людей

Здоровье

Россияне, которые отказываются от вакцинации против коронавируса, ставят под угрозу жизни остальных людей. Об этом заявил публицист, член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман.

Вассерман: антипрививочники ставят под угрозу жизни всех остальных людей

В интервью URA.RU он прокомментировал жалобу студентов РЭУ им. Плеханова на преподавателя английского языка Елену Данилину, назвавшую антипрививочников "людьми второго сорта". По мнению Вассермана, отказ от вакцинации — это действительно проявление глупости и презрения к окружающим. Публицист напомнил, что и ранее выступал против добровольности прививок.

"Я считаю, что прививки — дело обязательное, разве что каких-то несчастных, кому состояние здоровья не позволяет прививаться, необходимо освободить до определённого времени", — сказал Вассерман.

Он предположил, что разжигание массовой ненависти по отношению к антиваксерам может изменить их мнение о вакцине против COVID-19.

Ранее в центре им. Гамалеи пенсионерам порекомендовали вакцинироваться "Спутником V", а людям до 60 лет — однокомпонентным "Лайтом".

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
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