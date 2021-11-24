Россияне, которые отказываются от вакцинации против коронавируса, ставят под угрозу жизни остальных людей. Об этом заявил публицист, член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман.
В интервью URA.RU он прокомментировал жалобу студентов РЭУ им. Плеханова на преподавателя английского языка Елену Данилину, назвавшую антипрививочников "людьми второго сорта". По мнению Вассермана, отказ от вакцинации — это действительно проявление глупости и презрения к окружающим. Публицист напомнил, что и ранее выступал против добровольности прививок.
"Я считаю, что прививки — дело обязательное, разве что каких-то несчастных, кому состояние здоровья не позволяет прививаться, необходимо освободить до определённого времени", — сказал Вассерман.
Он предположил, что разжигание массовой ненависти по отношению к антиваксерам может изменить их мнение о вакцине против COVID-19.
Ранее в центре им. Гамалеи пенсионерам порекомендовали вакцинироваться "Спутником V", а людям до 60 лет — однокомпонентным "Лайтом".
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