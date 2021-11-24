Сенатор Архаров рассказал, как нужно воздействовать на антипрививочников

Антипрививочников могут переубедить только наглядные, убедительные примеры, например, личный осмотр "красных зон". Такое мнение высказал врач, заместитель главы социального комитета Совета Федерации Юрий Архаров.

"Безусловно, я разделяю мнение Дениса Проценко и поддерживаю позицию врачей, написавших открытое письмо противникам вакцинации от коронавирусной инфекции с предложением лично посетить "красные зоны", реанимации и морги", — отметил член Сената в беседе с РИА Новости.

Архаров уверен, что чаще всего люди не хотят вакцинироваться по причине "ложных медицинских доводов и нехватки необходимой информации".

"Высказывания публичных личностей, не сведущих в вопросах медицины, вводят в заблуждение окружающих людей", — сказал врач.

По мнению сенатора, поменять позицию антипрививочников можно исключительно "убеждением и яркими примерами".

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