Антипрививочников могут переубедить только наглядные, убедительные примеры, например, личный осмотр "красных зон". Такое мнение высказал врач, заместитель главы социального комитета Совета Федерации Юрий Архаров.
"Безусловно, я разделяю мнение Дениса Проценко и поддерживаю позицию врачей, написавших открытое письмо противникам вакцинации от коронавирусной инфекции с предложением лично посетить "красные зоны", реанимации и морги", — отметил член Сената в беседе с РИА Новости.
Архаров уверен, что чаще всего люди не хотят вакцинироваться по причине "ложных медицинских доводов и нехватки необходимой информации".
"Высказывания публичных личностей, не сведущих в вопросах медицины, вводят в заблуждение окружающих людей", — сказал врач.
По мнению сенатора, поменять позицию антипрививочников можно исключительно "убеждением и яркими примерами".
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