Врач Ларионова рассказала о появлении у детей новых симптомов коронавируса

У детей, болеющих коронавирусом, могут проявиться новые симптомы: боль в суставах, сыпь на теле и воспаление слизистых. О новых симптомах COVID-19 рассказала замглавврача детской областной больницы Светлана Ларионова.

Специалист перечислила симптомы, на которые могут жаловаться болеющие коронавирусом дети.

"Также это могут быть кашель, повышенная температура, которая не поддаётся действию жаропонижающих средств. Это боль в суставах, воспаление слизистых. Клиника похожа на гастроэнтериты, когда есть боль в животе, жидкий стул", — отметила Светлана Ларионова в беседе с URA.RU.

По словам медика, подобные симптомы говорят о том, что коронавирус протекает тяжело. Лечение в таких случаях нужно начинать как можно раньше.

Ларионова посоветовала вакцинировать детей от гриппа, потому что это помогает им легче переносить вирусные инфекционные заболевания. Также, по словам врача, прививка помогает уберечь ребёнка от осложнений в виде бронхитов или пневмонии. Специалист объяснила, что вакцинация стимулирует иммунную защиту организма.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.