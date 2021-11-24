Полпред в Уральском ФО Якушев ушёл на самоизоляцию из-за COVID-19 в окружении

Полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев отправился на самоизоляцию.

В его окружении выявили сразу несколько случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает РИА Новости. Информацию подтвердили в аппарате полпредства.

В ведомстве уточнили, что Якушев продолжит выполнять все свои задачи и обязанности в дистанционном формате.

Контроль поручений он также будет осуществлять удалённо.

В сентябре на самоизоляцию уходил российский лидер Владимир Путин. Среди его сотрудников обнаружили десятки случаев заражения COVID-19. Президент работал и участвовал во встречах дистанционно. Недавно в Кремле сообщили, что Путин ревакцинировался против коронавирусной инфекции однокомпонентным препаратом "Спутник Лайт".

Ранее россиян предупредили о вероятном возникновении новых волн COVID-19 во всём мире и призвали пройти вакцинацию или же ревакцинацию от опасной инфекции.

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