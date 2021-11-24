Полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев отправился на самоизоляцию.
В его окружении выявили сразу несколько случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает РИА Новости. Информацию подтвердили в аппарате полпредства.
Контроль поручений он также будет осуществлять удалённо.
В сентябре на самоизоляцию уходил российский лидер Владимир Путин. Среди его сотрудников обнаружили десятки случаев заражения COVID-19. Президент работал и участвовал во встречах дистанционно. Недавно в Кремле сообщили, что Путин ревакцинировался против коронавирусной инфекции однокомпонентным препаратом "Спутник Лайт".
Ранее россиян предупредили о вероятном возникновении новых волн COVID-19 во всём мире и призвали пройти вакцинацию или же ревакцинацию от опасной инфекции.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Врачи настояли, чтобы Ольга Бузова легла в больницу.