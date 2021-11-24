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Совфед поддержит введение штрафов за рекламу поддельных справок о прививках

Здоровье

Законопроект о введении штрафов за размещение рекламы с точками продаж поддельных документов о вакцинации против коронавируса поддержат в Совете Федерации РФ. Об этом сообщил председатель комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Совфед поддержит введение штрафов за рекламу поддельных справок о прививках

По его словам, если предложение законодательно утвердят, россиянам, распространяющим информацию о торговле фейковыми сертификатами, начнут выдавать штрафы до пяти миллионов рублей, передаёт РИА Новости.

"Поддержим. В условиях пандемии подобные правонарушения имеют повышенную общественную опасность", — подчеркнул Клишас.

Ранее он также заявлял, что законопроекты о QR-кодах соответствуют Конституции России. 

С инициативой о введении штрафов выступили представители Министерства здравоохранения РФ. Они предлагают наказывать граждан, которые сообщают в Сети места торговли ложными сертификатами, на сумму до одного миллиона рублей. Для жителей РФ, допустивших повторное нарушение, штраф намерены увеличить до пяти миллионов рублей.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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