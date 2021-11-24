Диетолог Лапина объяснила пользу регулярного употребления кефира

По словам диетолога Александры Лапиной, кефир является самым полезным кисломолочным продуктом, который улучшает работу организма.

Она подчеркнула, что в этом напитке содержатся белки, жиры и микроэлементы, благоприятно влияющие на функционирование сердечно-сосудистой и нервной системы, передаёт РИА Новости. Его можно употреблять даже людям с непереносимостью лактозы, ведь белок в продукте превращается в молочную кислоту, которая быстро усваивается.

"Кефиром легко заглушить голод и улучшить обмен веществ", — пояснила специалист.

Также диетолог назвала и другие полезные свойства этого продукта:

Активизация работы кишечника;

Борьба со вздутием живота;

Ускорение метаболизма;

Вывод шлаков и токсинов из организма.

Лапина заострила внимание на том, что кефир можно использовать не только как часть диеты или рациона, но и в косметологических целях. По словам специалиста, из него можно легко сделать маску для лица или волос.

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