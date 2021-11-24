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Диетолог Лапина объяснила пользу регулярного употребления кефира

Здоровье

По словам диетолога Александры Лапиной, кефир является самым полезным кисломолочным продуктом, который улучшает работу организма.

Диетолог Лапина объяснила пользу регулярного употребления кефира

Она подчеркнула, что в этом напитке содержатся белки, жиры и микроэлементы, благоприятно влияющие на функционирование сердечно-сосудистой и нервной системы, передаёт РИА Новости. Его можно употреблять даже людям с непереносимостью лактозы, ведь белок в продукте превращается в молочную кислоту, которая быстро усваивается.

"Кефиром легко заглушить голод и улучшить обмен веществ", — пояснила специалист.

Также диетолог назвала и другие полезные свойства этого продукта:

  • Активизация работы кишечника;
  • Борьба со вздутием живота;
  • Ускорение метаболизма;
  • Вывод шлаков и токсинов из организма.

Лапина заострила внимание на том, что кефир можно использовать не только как часть диеты или рациона, но и в косметологических целях. По словам специалиста, из него можно легко сделать маску для лица или волос.

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Молочные продукты на нашем столе
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Елена Андреева
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