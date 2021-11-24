Тренер обнаружил подвох в любимом продукте диетологов

Употребление авокадо нередко приводит к набору веса вместо похудения, заявил тренер Павел Терехов. Он объяснил, как правильно включать в свой рацион любимый продукт диетологов.

По его словам, в авокадо содержится огромное количество витаминов, микроэлементов, насыщенных жиров, передаёт РИА Новости.

"Рекомендую употреблять его с рыбой, сыром, зеленью и овощами. Продукт отлично подходит для вегетарианцев", — сказал Терехов.

Также он поделился с россиянами рецептом вкусного и сытного завтрака. Чтобы привести свой организм в тонус в первые часы после пробуждения, можно съесть тост с авокадо, красной рыбой, мягким сыром, зеленью и овощами.

Тем не менее, как отмечает специалист, злоупотреблять продуктом не стоит, ведь в 100 граммах авокадо содержится до 212 килокалорий. Кроме того, в некоторых случаях он может приводить к появлению аллергии и высыпаний на коже.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.