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Мрачный прогноз от ВОЗ: до весны в Европе от COVID умрут 2 миллиона человек

Здоровье

Более 2 миллионов человек могут умереть от COVID-19 в Европе этой зимой, предупредила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Одна из причин — перегрузка систем здравоохранения большинства стран.

Мрачный прогноз от ВОЗ: до весны в Европе от COVID умрут 2 миллиона человек

По данным наблюдательного совета ООН по вопросам здравоохранения, больницы примерно половины из 53 стран, входящих в Европейский регион, могут столкнуться с "запредельной нагрузкой".

Учитывая, что число зарегистрированных случаев смерти от коронавируса в регионе удвоилось с конца сентября и на прошлой неделе приблизилось к 4200 человек в день, ВОЗ считает, что общее число зарегистрированных случаев смерти может превысить 2,2 миллиона к весне, если текущие тенденции останутся неизменными.

Международный орган возложил вину за сложившуюся ситуацию на распространенность штамма Дельты с высокой степенью передачи, который остается доминирующим в регионе.

Другие причины:

  • большое число невакцинированных людей,
  • снижение уровня защиты от болезни, вызванного вакцинацией,
  • ослабление коронавирусных ограничений правительствами в преддверии зимы.

Что делать, чтоб прогноз не сбылся

"Чтобы жить с этим вирусом и продолжать нашу повседневную жизнь, нам нужно использовать подход "вакцина плюс". Это означает получение стандартных доз вакцины, прием усилителя, если он предлагается, а также включение профилактических мер в наши обычные процедуры”, — сказал доктор Ханс Анри Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ.

Он также призвал людей продолжать придерживаться мер личной защиты, таких как ношение масок и избегать "переполненных и ограниченных пространств".

ВОЗ рекомендовала "странам рассмотреть возможность введения бустерной дозы лицам старше 60 лет и медицинским работникам в качестве меры предосторожности”.

"Сегодня ситуация с COVID-19 в Европе и Центральной Азии очень серьезная. Впереди нас ждет сложная зима”, — сказал Клюге, призвав национальные органы здравоохранения "принять решительные меры для стабилизации пандемии”.

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Всё, что нужно знать о коронавирусе сегодня / @Максим Кац
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Елена Андреева
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