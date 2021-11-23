Труднодоступное село в НАО закрыли на карантин из-за коронавируса

В Ненецком автономном округе из-за вспышки коронавируса закрыли на карантин труднодоступное село Оксино, в котором проживает менее 350.

"На территории села Оксино зафиксирована вспышка распространения новой коронавирусной инфекции. На сегодняшний день в населённый пункт было выполнено четыре санитарных рейса, по итогам вылетов пять пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19 были госпитализированы в Ненецкую окружную больницу", — говорится в сообщении на сайте администрации округа.

Отмечается, что в настоящее время в Оксино 12 человек с диагнозом COVID-19 находятся под наблюдением.

Кроме того, въезд и выезд людей за пределы села сейчас возможен только при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, сертификата о вакцинации или перенесенной болезни.

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