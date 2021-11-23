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Ещё один регион РФ ввёл систему QR-кодов в общественном транспорте

Здоровье

С 23 ноября у пассажиров общественного транспорта в Камчатском крае проверяют QR-коды, доказывающие прохождение вакцинации против коронавирусной инфекции.

Ещё один регион РФ ввёл систему QR-кодов в общественном транспорте

Жителей региона заранее предупредили о введении новой меры борьбы с пандемией. На официальном сайте Камчатского края сказано, что вместо QR-кода можно показать любой другой документ, который подтверждает, что прививка действительно была сделана. Кроме того, граждане имеют право предъявлять медотводы и справки о недавно перенесённом COVID-19.

"Межмуниципальные перевозчики подготовились к проверке документов, ожидались некоторые трудности, но пассажиры оказались ответственными. За первую половину дня у всех были необходимые документы", — отметил министр транспорта и дорожного строительства региона Владимир Каюмов.

Он также добавил, что QR-коды начали действовать в аэропорту.

Накануне, 22 ноября, систему электронных сертификатов о вакцинации ввели в общественном транспорте Татарстана. Пассажиры остались недовольны новыми ограничительными мерами. Некоторые из них стали проявлять агрессию по отношению к водителям и кондукторам.

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Началось! В Татарстане люди взбунтовались против QR в общественном транспорте
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Елена Андреева
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