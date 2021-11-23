Невролог рассказала, как храп влияет на тяжесть протекания COVID-19

Специалист-невролог Елена Царёва рассказала о взаимосвязи храпа и характера протекания коронавируса. В беседе с URA.RU врач отметила, что люди, которые храпят во сне, обычно переносят COVID-19 тяжелее.

Елена Царёва объяснила, что поскольку коронавирус поражает в первую очередь лёгкие, он усугубляет ситуацию с храпом, и остановки дыхания во сне становятся более опасными.

"В больницах к таким пациентам проявляется пристальное внимание", — подчеркнула медик.

С Царёвой согласен завотделения медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов. Он отметил, что пациенты с проблемами верхних дыхательных путей переносят COVID-19 более тяжело.

Ранее невролог Павел Хорошев рассказал о ранее неизвестном последствии коронавируса, с которым могут столкнуться переболевшие им люди — заикании. Врач объяснил это явление поражением вирусом участка, который отвечает за речь.

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