Продеус рассказал о простом способе избавиться от постковидного синдрома

Самый распространённый симптом постковидного синдрома, согласно медицинской статистике, — астения (проявляется общей нервно-психической слабостью и различными болями). Именно с этой "болячкой" работают специалисты во время реабилитации экс-больного.

Однако, по словам иммунолога Андрея Продеуса, известного всей стране по его участию в программе "Жить здорово!" (он ведёт её вместе с Еленой Малышевой), есть простой и менее затратный по времени способ "покончить" с постковидным синдромом. Для этого нужно всего 40 минут в день посвящать кардиогенной нагрузке на организм.

"Регулярные занятия позволяют питать мозг. Если этого не делать, одолеть постковидный синдром организму будет трудно", — сказал иммунолог в интервью изданию "Народные новости".

Продеус отметил также, что часто постковидный синдром "проявляет себя в виде забывчивости, снижении способности концентрироваться или решать проблемы".

"Нормальный режим дня и полноценное сбалансированное питание, и умеренная физическая нагрузка со временем помогут".

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