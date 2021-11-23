Малышев призвал россиян вакцинироваться "пока не поздно" и речь не о COVID-19

Россиянам необходимо срочно поставить прививку не только от коронавируса, но и от гриппа, заявил врач-инфекционист Николай Малышев. По его словам, в начале зимы стране угрожает очередная вспышка заболеваемости.

Как отметил инфекционист, грипп, как и коронавирус, проходит "волнами" и грядёт новая.

"Мы всегда знаем, что происходит подъём гриппа, потом начинаются школьные каникулы, идёт небольшое снижение. После возвращения школьников происходит небольшая задержка, и опять подъём заболеваемости гриппом", — цитирует врача-инфекциониста РИА Новости.

Малышев подчеркнул, что прививку от гриппа можно поставить вместе с вакциной от коронавируса. К примеру, один компонент в одно плечо, другой — во второе. Сделать это необходимо в текущем месяце, до начала вспышки.

Ранее Pravda.Ru писала об ограничениях, которые вводят в регионах страны. Кроме общественных мест, к примеру, в Татарстане начали требовать QR-коды в транспорте. Как сообщили власти, только за вчерашний день в метро и автобусы не пустили десятки человек.

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