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Заболеваемость COVID-19 после прививки и без неё сравнил Роспотребнадзор

Здоровье

Заболеваемость коронавирусной инфекцией среди не привитых от неё выше в 13,5 раза, чем среди вакцинированных, сообщил главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских.

Заболеваемость COVID-19 после прививки и без неё сравнил Роспотребнадзор

"Показатели заболеваемости среди привитых составляют порядка 313 на 100 тысяч привитых,… среди непривитых – почти 4400 на 100 тысяч. Поэтому мы видим, что в 13,5 раза заболеваемость среди непривитых выше", - цитирует руководителя регионального Роспотребнадзора РИА Новости.

Козловских отметил, что привитые от коронавируса люди практически не попадают в реанимацию. После вакцинации тяжесть течения заболевания снижается.

Случаев летального исхода COVID-19  среди вакцинированных жителей Свердловской области не зафиксировано.

Вместе с тем, по словам главного санитарного врача, у определённого процента людей иммунитет после вакцинации не вырабатывается.

По словам Козловских, об ослаблении антиковидных ограничительных мер в регионе можно будет говорить после достижения 80%-ного охвата населения вакцинацией.

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Клеточный иммунитет человека и Ковид 19
Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Елена Андреева
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