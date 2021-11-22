Заболеваемость коронавирусной инфекцией среди не привитых от неё выше в 13,5 раза, чем среди вакцинированных, сообщил главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских.
"Показатели заболеваемости среди привитых составляют порядка 313 на 100 тысяч привитых,… среди непривитых – почти 4400 на 100 тысяч. Поэтому мы видим, что в 13,5 раза заболеваемость среди непривитых выше", - цитирует руководителя регионального Роспотребнадзора РИА Новости.
Козловских отметил, что привитые от коронавируса люди практически не попадают в реанимацию. После вакцинации тяжесть течения заболевания снижается.
Случаев летального исхода COVID-19 среди вакцинированных жителей Свердловской области не зафиксировано.
Вместе с тем, по словам главного санитарного врача, у определённого процента людей иммунитет после вакцинации не вырабатывается.
По словам Козловских, об ослаблении антиковидных ограничительных мер в регионе можно будет говорить после достижения 80%-ного охвата населения вакцинацией.
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