Почему не удаётся создать "долгосрочную" вакцину от COVID-19, рассказал Гинцбург

Изобретение "долгосрочной" вакцины от коронавируса зависит от новых штаммов и мутации "старых", заявил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам Гинцбурга, учёные надеялись, что "Спутник V" сможет действовать не полгода, а 5-10 лет. Как подчеркнул директор центра, вакцину создавали против уханьского и последующих вариантов болезни. Однако вирус мутировал.

"Штамм изменился так, что он ушёл из-под атаки, которую могут организовать антитела, которые синтезируются клетками памяти. Поэтому эту вакцину приходится теперь раз в полгода вводить. Всё зависит от того, с каким вариантом вируса мы столкнёмся, что эволюция нам новенького подкинет в плане, соответственно, тех патогенов, с которыми придётся создавать вакцину", — пояснил Гинцбург в беседе с РИА Новости.

Как отметил учёный, точно сказать, когда будет возможна разработка вакцины на "длительной основе", пока нельзя. Но уточнил, что делать прививку в текущем моменте обязательно.

Ранее Гинцбург поддержал идею лишать врачей-антипрививочников дипломов. По мнению директора института, такие специалисты намеренно "Губят людей".

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