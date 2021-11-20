Российские инфекционисты: грипп может протекать так же тяжело, как и COVID-19

Российские инфекционисты предупредили, что грипп может протекать так же тяжело, как и коронавирус, имея аналогичные негативные последствия.

Завкафедрой вирусологии медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова подчеркнула: люди, у которых есть хронические болезни сердечно-сосудистой и лёгочной систем, зачастую переносят грипп в тяжёлой форме. При этом она добавила, что среди врачей грипп всегда считался достаточно сложным заболеванием, передаёт ТАСС.

"Остаточные явления перенесённого коронавируса и грипп — такое сочетание, которое может иметь очень нехорошее дальнейшее развитие", — сказала врач.

Она порекомендовала вакцинироваться и от COVID-19, и от гриппа.

По словам врача-инфекциониста Ивана Коновалова, гриппозная инфекция опасна прежде всего для тех людей, которые переболели коронавирусом. В этом случае, отмечает специалист, пациент может столкнуться с длительной "иммунной депрессией", что нередко приводит к появлению осложнений.

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