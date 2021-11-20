Врач-иммунолог призвала россиян тщательно проверять здоровье после COVID-19

Врач-иммунолог, специалист Центра изучения постковидного синдрома СПбГУ Варвара Рябкова заявила, что после перенесённого COVID-19 пациенты должны обратиться к медикам для углубленной оценки состояния здоровья.

По её словам, такая проверка позволит понять, повлиял ли коронавирус на работу важных органов. Прежде всего, отмечает врач, необходимо проанализировать сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Кроме того, Рябкова призвала россиян проверить артериальное давление и лёгкие, передаёт издание "Прайм".

Она порекомендовала пройти лабораторные исследования на состояние печени (АСТ, АЛТ), почек (креатинин), нарушение липидного обмена (холестерин, липопротеиды низкой плотности). Также необходимо сдать анализы крови и мочи, а затем обратиться к профессионалу для расшифровки результатов.

Пациентам, которые переносили коронавирус в тяжёлой или средней форме, Рябкова посоветовала пройти исследование Д-димера на определение показателя интенсивности тромбообразования.

Она напомнила, что тщательно проверить здоровье можно в ходе бесплатных программ углубленной диспансеризации в поликлиниках.

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