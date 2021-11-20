"Короче, дурдом": опубликована переписка беременной девушки, умершей от COVID-19

На Украине от коронавируса умерла 20-летняя беременная девушка. Перед смертью она успела рассказать о халатности со стороны медперсонала. Мать пациентки опубликовала переписку с дочерью в Facebook-аккаунте.

Как сообщает издание "Обозреватель", девушка скончалась в больнице города Дубно Ровенской области. В переписке с матерью она жаловалась на нехватку кислорода.

"Сейчас я уже в палате не одна. Когда другая пациентка дышит, у меня мало кислорода. Короче, дурдом. Я уже с ними ругалась, говорю, что мне нечем дышать", — писала жительница Украины.

В ответ медики требовали, чтобы беременная прекратила возмущаться. В случае дальнейших конфликтов её обещали выгнать в другую больницу.

Также пациентка рассказывала матери, что в медучреждении быстро заканчивается кислород. По её словам, больные просыпались ночью от того, что задыхались.

Девушка находилась на седьмом месяце беременности. Ребёнка спасти не удалось. Главврач больницы, в которой лежала умершая, позже пояснил, что у неё было осложнение в виде бронхиальной астмы. Он убеждён: именно это привело к летальному исходу.

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