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Гинцбург поддержал предложение лишать врачей-антипрививочников дипломов

Здоровье

Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что полностью поддерживает идею официально лишать врачей, которые против прививок от коронавируса, медицинских дипломов.

Гинцбург поддержал предложение лишать врачей-антипрививочников дипломов

По мнению Гинцбурга, такая "точка зрения" в период пандемии COVID-19, как минимум, непрофессиональная.

"Губят людей, то есть убивают. Какой же это врач? Почему его надо называть врачом? Потому что у него есть диплом? А он им воспользовался совершенно неправомерно: не для тех целей, для которых его государство и общество наделяло возможностью лечить и быть посредником между медицинской процедурой, лекарством — вакциной в данном случае — и, соответственно, больным или человеком", — пояснил Гинцбург в беседе с РИА Новости.

Ранее с инициативой "отбирать" дипломы о медицинском образовании у врачей-антипрививочников выступил сенатор, кандидат медицинских наук Александр Башкин. По его мнению, медики, которые "отговаривают" пациентов ставить прививку от коронавируса не мог вести практику и их необходимо отстранять от работы пожизненно.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Елена Андреева
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