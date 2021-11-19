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В центре Гамалеи рассказали о высоких результатах препарата от COVID-19

Здоровье

Сотрудник центра Гамалеи Дмитрий Щебляков заявил, что разработанный центром препарат против коронавируса на основе моноклональных антител показал высокий защитный потенциал.

В центре Гамалеи рассказали о высоких результатах препарата от COVID-19

"Он состоит из смеси двух антител, разных по своей структуре и происхождению. Такая комбинация на самом деле позволяет нейтрализовать все имеющиеся на сегодняшний день штаммы. И на трансгенной модели мы показали довольно высокую протективность такого препарата", - сказал Щебляков, слова которого приводит ТАСС.

По его словам, сейчас подходят к завершению доклинические исследования препарата. Щебляков выразил надежду, что в следующем году начнутся клинические исследования.

Ранее директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта (ИМБ) РАН Александр Макаров заявил, что специалисты института разработали препарат на основе моноклональных антител, который обезвреживает коронавирус.

По словам Макарова, ещё год назад учёные разработали одну из первых тест-систем, которая анализирует антитела против COVID-19. Эта система помогла находить доноров для переливания крови тяжелобольным пациентам.

Учёные ИМБ, медики ФМБА и специалисты Сибирского отделения РАН использовали тест-систему для разработки лекарства, нейтрализующего коронавирус, в том числе дельта- и гамма-варианты, отметил Макаров.

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Автор: Максимс Краюшкинс, Куратор: Елена Андреева
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