Врач заявил о смертельной опасности самолечения COVID-19

Самолечение коронавирусной инфекции может быть смертельно опасным, считает главный врач московской городской клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко.

"COVID болезнь, развивающаяся стремительно и непредсказуемо. Заниматься самолечением смертельно опасно", — написал медик в Telegram.

Вечорко отметил, что легкомысленное отношение многих россиян к коронавирусу как к разновидности "простуды" через несколько дней после начала самолечения зачастую заканчивается приездом "скорой" и попаданием больного в реанимацию.

По словам медика, назначать препараты от коронавируса, а также заниматься корректировкой лечения в зависимости от тяжести заболевания должен врач. Вечорко заявил, что следствием неправильно подобранного или несвоевременно начатого лечения COVID-19 могут стать осложнения и неблагоприятный исход заболевания.

"После пандемии мы столкнемся с тем, что из-за бесконтрольного применения антибиотиков резистентных бактерий станет в разы больше", — отметил врач.

Он добавил, что лучшей защитой от коронавирусной инфекции являются не лекарства, а вакцинация, ношение масок и соблюдение социальной дистанции.

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