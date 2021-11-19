В Москве начался третий этап клинических исследований по вакцинации детей. По словам заместителя мэра столицы Анастасии Раковой, первую дозу вакцины от COVID-19 в рамках исследования в Москве получили 400 детей.
Ракова рассказала о том, как обстоит ситуация с детской вакцинацией в столице.
"Уже 700 детей прошли необходимые исследования для последующей вакцинации, из них 400 введён первый компонент", — уточнила заммэра в интервью телеканалу "Россия 24".
Всего, как отметила Ракова, в исследовании по воздействию вакцины "Спутник-М" на детский организм будут задействованы три тысячи детей 12-17 лет, 2400 из которых будет введена настоящая вакцина, а 600 получат плацебо.
Вице-мэр напомнила, что третья фаза клинических испытаний вакцины для подростков стартовала на прошлой неделе. Предварительные испытания показали безопасность и эффективность вакцины.
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