Что надо есть бросающему курить - рассказали в Роспотребнадзоре

Человек, который решил избавиться от привычки курить, может облегчить для себя процесс отвыкания от никотина, добавляя в ежедневное меню продукты, богатые витамином РР (никотиновой кислотой).

Об этом рассказывают специалисты Роспотребнадзора на портале "Здоровое питание".

Больше всего никотиновой кислоты, оказывается, содержат в себе

томаты, картофель, перец, баклажаны, фасоль, горох, орехи, ананасы и манго.

К слову, специалисты Роспотребнадзора назвали мифом убеждение, что человек, бросивший курить, обязательно растолстеет.

"На самом деле проблема в том, что многие (но не все) бывшие курильщики используют еду в роли заменителя сигарет — из-за чего и поправляются", — пояснили в ведомстве.

Напомним, что ранее Роспотребнадзор предупредил: курение утяжеляет течение болезни при заражении коронавирусом.

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