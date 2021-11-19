Врач Шарапова: имбирь может навредить здоровью

В имбире содержится много полезных веществ. Витамин С помогает организму бороться с вирусами и активизирует иммунитет, поэтому россияне начинают закупать корень в период межсезонья. Однако не всем людям он "одинаково полезен", заявила заслуженный врач России, главврач ГКБ имени Виноградова Ольга Шарапова.

Кроме того, что имбирь помогает бороться с простудой, он может значительно посодействовать снижению веса и улучшает кровообращение. Однако, прежде чем "закупаться" продуктом, необходимо проверить, нет ли к его применению противопоказаний.

"Нельзя употреблять имбирь при ишемической болезни сердца, инсультах и инфарктах. Также он не рекомендуется людям с гастритом, язвой и другими проблемами желудка и кишечника. Имбирь категорически противопоказан тем, у кого подтверждён гепатит и цирроз печени. Для этих пациентов он смертельно опасен", — пояснила врач в беседе с изданием "Вести Подмосковья".

Кроме этого, корень лучше не употреблять:

аллергикам,

людям с повышенным давлением,

людям с заболеваниями крови,

беременным.

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