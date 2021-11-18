Telegram-канал 112: ведущая Асмаловская умерла не из-за COVID-19

Мастер спорта по спортивным бальным танцам и телеведущая Кристина Асмаловская скончалась не из-за коронавируса.

Журналисты Telegram-канала 112 утверждают, что причиной ухода Кристины Асмаловской из жизни стал цирроз печени. Предполагается, что цирроз мог развиться из-за злоупотребления алкоголем. Организм участницы "Танцев со звёздами" был ослаблен этим хроническим заболеванием, а заражение COVID-19 усугубило состояние артистки.

Известно, что ведущая не была вакцинирована от коронавируса.

Кристина Асмаловская скончалась в ночь на 17 ноября. 41-летняя танцовщица запомнилась зрителям по своим выступлениям в проекте "Танцы со звёздами" в паре с актёром Маратом Башаровым.

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