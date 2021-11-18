"Русская" разновидность дельта-штамма коронавируса, широко распространившаяся по стране, получила официальное наименование. В реестр номенклатуры COVID-19 Pango она внесена под именем AY.122.
Этот вариант в январе 2021 года впервые обнаружили в Словакии, затем он дошёл до России. К осени доля разновидности AY.122 на территории РФ превысила 80%. Далее ветвь распространилась по:
Научные сотрудники пропустили "русскую" разновидность дельта-штамма через несколько программ. Они определили, что мутация располагается не в спайковом белке, на который направлена большая часть вакцин, а в неструктурных генах, сказано в реестре Pango.
Ранее в центре им. Гамалеи россиянам старше 60 лет порекомендовали прививаться "Спутником V". Молодёжи и людям до 60 лет советуют проходить вакцинацию с помощью однокомпонентного препарата "Спутник Лайт".
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