"Русскому" варианту дельта-штамма COVID-19 дали официальное название

"Русская" разновидность дельта-штамма коронавируса, широко распространившаяся по стране, получила официальное наименование. В реестр номенклатуры COVID-19 Pango она внесена под именем AY.122.

Этот вариант в январе 2021 года впервые обнаружили в Словакии, затем он дошёл до России. К осени доля разновидности AY.122 на территории РФ превысила 80%. Далее ветвь распространилась по:

Казахстану,

Украине,

Турции,

Финляндии,

Израилю.

Научные сотрудники пропустили "русскую" разновидность дельта-штамма через несколько программ. Они определили, что мутация располагается не в спайковом белке, на который направлена большая часть вакцин, а в неструктурных генах, сказано в реестре Pango.

Обозначение AY принимают по отношению ко всем вариантам дельта-штамма коронавирусной инфекции. В случае с "русской" разновидностью 122 — это порядковый номер ветви.

Ранее в центре им. Гамалеи россиянам старше 60 лет порекомендовали прививаться "Спутником V". Молодёжи и людям до 60 лет советуют проходить вакцинацию с помощью однокомпонентного препарата "Спутник Лайт".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.