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Малышева объяснила, защитит ли клеточный иммунитет от COVID-19

Здоровье

Елена Малышева рассказала, почему клеточный иммунитет не всегда может спасти от заражения коронавирусом.

Малышева объяснила, защитит ли клеточный иммунитет от COVID-19

Ведущая шоу "Жить здорово!" ответила на вопрос, который ей часто задают.

"Антитела исчезли, но у меня клеточный иммунитет. Зачем мне прививка?" — нередко спрашивают у теледоктора.

Елена Малышева объяснила, что антитела быстро справляются с попавшим в организм вирусом, так как "связывают" его и "съедают".

"Если антител в крови нет, а они были после болезни или прививки, то активным клеткам понадобится 1-3 дня, чтобы выработать антитела. И создать противовирусную защиту", — пишет медик в своём Instagram.

Телеведущая отмечает, что у людей из группы риска может быть мало иммунных клеток, вырабатывающих антитела. Человек в этом случает заболеет.

"Поэтому и рекомендуется сделать одну дополнительную дозу прививки "Спутник Лайт", чтобы антитела исходно повысились и уже были на слизистых и в крови. Тогда вы не будете тратить драгоценные дни на болезнь!" — отметила Малышева.

Медик сравнила эти процессы с перестрелкой.

"Наденьте бронежилет, чтобы пуля не попала. Buster — это бронежилет", — советует Малышева.

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Тест на клеточный иммунитет против коронавируса. И антитела не нужны! Здоровье.
Автор: Елена Былкина, Куратор: Елена Андреева
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