Вирусолог рассказал о влиянии вакцины от COVID-19 на качество спермы

Вирусолог Анча Баранова рассказала, к каким выводам пришли учёные, когда изучили семенную жидкость мужчин, вакцинированных от коронавируса.

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), вирусолог Анча Баранова отметила, что в Сети идут бесконечные прения непримиримых оппонентов, которых она назвала "остроконечники" и "тупоконечники".

Споры развернулись о том, что вакцины против COVID-19 якобы "портят" функцию размножения у мужчин.

"Дотошные учёные из Флориды провели замеры. У 45 мужчин в возрасте от 18 до 50 лет сначала сделали анализ параметров спермы, а потом провакцинировали их, как и положено, дважды Файзером или дважды Модерной", — пишет специалист в своём Instagram-аккаунте.

Сюрпризы для учёных

Исследователи, по словам вирусолога, через 75 дней (через этот период семенная жидкость полностью обновляется) после второй дозы вакцины повторно взяли спермограмму. Результаты до и после стали для учёных неожиданными.

"К сюрпризам исследователи оказались не готовы. Сюрпризы вышли приятные, хоть и не достигшие статистической значимости. Тренды же, однако, показали в сторону улучшения! Среднее количество сперматозоидов в миллилитре увеличилось с 26 млн до 30 млн, причем подросли и подвижность, и общее количество произведённых живчиков", — объясняет Баранова.

Только плюсы

Вирусолог отмечает, что самым поразительным фактом стало то, что из восьми олигоспермических мужчин семь вошли в норму.

"Их средние показатели подтянулись от 8.5 млн до аж до 22 млн", — пишет специалист.

Медик не исключает также, что мужчины постарались вести здоровый образ жизни, чтобы о "результатах забега их личных сперматозоидов узнал весь мир".

Подписчики вирусолога поделились своими мыслями на этот счёт.

"Или последняя возможность для размножения перед внезапной смертью"; "А яйцеклетки, часом, новые от вакцин не вырастают? Вот был бы прорыв!" — писали фолловеры.

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