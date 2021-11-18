Гинцбург назвал купивших сертификат о прививке источником новых штаммов COVID-19

Россияне, покупающие сертификаты вакцинации от COVID-19, могут быть источником его новых штаммов, считает директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Они являются рассадником новых штаммов и ставят под угрозу жизни своих близких, детей, старших", — цитирует учёного ТАСС.

Гинцбург заявил о непонимании россиян, покупающих сертификаты о прививке при возможности бесплатной вакцинации от коронавируса.

"Когда у нас в стране полностью бесплатная вакцинация, созданы более 15 тысяч пунктов вакцинации, я просто не понимаю этих людей", — сказал руководитель исследовательского центра.

Ранее главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Пётр Чумаков заявил, что вакцинации 80% жителей РФ от коронавируса будет достаточно для формирования в стране коллективного иммунитета от него.

"Думаю, что если 80% будет всё-таки привито, то, по крайней мере, такой массовой эпидемии не будет", — сказал специалист.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.